DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Henkel vz-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 82.28 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Henkel vz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.215 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 92.05 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 25.08.2026 auf 75.74 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.95 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Henkel vz eine Marktkapitalisierung von 29.13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch