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28.10.2026 10:02:30
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Henkel vz-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Henkel vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Henkel vz-Aktie bei 117.15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.854 Henkel vz-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 66.46 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 27.10.2026 auf 77.86 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 33.54 Prozent verkleinert.
Am Markt war Henkel vz jüngst 29.63 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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