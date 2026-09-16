DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Henkel vz-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Henkel vz-Anteile letztlich bei 68.56 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1.459 Henkel vz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 106.30 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 15.09.2026 auf 72.88 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 106.30 EUR entspricht einer Performance von +6.30 Prozent.

Zuletzt verbuchte Henkel vz einen Börsenwert von 28.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch