Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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19.08.2026 10:02:14
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Henkel vz eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Henkel vz-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 71.98 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hat, hat nun 138.927 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’425.12 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 18.08.2026 auf 75.04 EUR belief. Damit wäre die Investition 4.25 Prozent mehr wert.
Henkel vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28.87 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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