Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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07.10.2026 10:02:19
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Henkel vz-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Henkel vz-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70.02 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.428 Henkel vz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Henkel vz-Papiers auf 73.32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104.71 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4.71 Prozent.
Insgesamt war Henkel vz zuletzt 27.86 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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