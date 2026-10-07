DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Henkel vz-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70.02 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.428 Henkel vz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Henkel vz-Papiers auf 73.32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104.71 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4.71 Prozent.

Insgesamt war Henkel vz zuletzt 27.86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch