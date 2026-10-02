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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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Lukratives Heidelberg Materials-Investment? 02.10.2026 10:02:34

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Heidelberg Materials-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heidelberg Materials
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Heute vor 1 Jahr wurde das Heidelberg Materials-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Heidelberg Materials-Papier an diesem Tag bei 190.45 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52.507 Heidelberg Materials-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’650.30 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Anteils am 01.10.2026 auf 145.70 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 23.50 Prozent.

Heidelberg Materials wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.92 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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