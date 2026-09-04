Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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04.09.2026 10:02:29
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurden Heidelberg Materials-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 198.65 EUR. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hat, hat nun 5.034 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 823.56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 163.60 EUR belief. Damit wäre die Investition 17.64 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 28.46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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