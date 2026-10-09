DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

Heidelberg Materials-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie betrug an diesem Tag 72.32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Heidelberg Materials-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.383 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 139.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 193.31 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 93.31 Prozent.

Heidelberg Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24.90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch