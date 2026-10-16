Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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16.10.2026 10:02:18
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Heidelberg Materials eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Heidelberg Materials-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 63.02 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 15.868 Heidelberg Materials-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’254.05 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Anteils am 15.10.2026 auf 142.05 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 125.40 Prozent zugenommen.
Heidelberg Materials wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.86 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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