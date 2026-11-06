DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Heidelberg Materials-Anteile bei 67.34 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.850 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 175.05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’599.50 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 159.95 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Heidelberg Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 30.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch