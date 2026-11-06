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|Lukrativer Heidelberg Materials-Einstieg?
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06.11.2026 10:02:07
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Die Heidelberg Materials-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Heidelberg Materials-Anteile bei 67.34 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.850 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 175.05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’599.50 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 159.95 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Heidelberg Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 30.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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