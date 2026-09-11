Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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11.09.2026 10:02:23
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Hannover Rück-Investment verdienen können.
Am 11.09.2021 wurde das Hannover Rück-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 157.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.635 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 249.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158.10 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 58.10 Prozent.
Hannover Rück erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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