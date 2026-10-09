DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Hannover Rück-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 153.60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.510 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (262.40 EUR), wäre das Investment nun 1’708.33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70.83 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich jüngst auf 31.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch