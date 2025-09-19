DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Hannover Rück-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Hannover Rück-Anteile bei 92.69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.789 Hannover Rück-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 245.20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’645.38 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 164.54 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Hannover Rück eine Marktkapitalisierung von 29.40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch