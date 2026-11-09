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09.11.2026 10:02:21
DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GEA-Aktie gebracht.
GEA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des GEA-Papiers betrug an diesem Tag 44.13 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, befänden sich nun 226.603 GEA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (69.35 EUR), wäre das Investment nun 15’714.93 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57.15 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von GEA belief sich zuletzt auf 11.29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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