DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 5 Jahren verdient

GEA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des GEA-Papiers betrug an diesem Tag 44.13 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, befänden sich nun 226.603 GEA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (69.35 EUR), wäre das Investment nun 15’714.93 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57.15 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von GEA belief sich zuletzt auf 11.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch