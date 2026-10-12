DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der GEA-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das GEA-Papier an diesem Tag 39.81 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die GEA-Aktie investiert hat, hat nun 25.119 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 1’719.42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68.45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +71.94 Prozent.

Alle GEA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch