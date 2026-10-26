DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden GEA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 63.60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1.572 GEA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 107.78 EUR, da sich der Wert eines GEA-Papiers am 23.10.2026 auf 68.55 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 7.78 Prozent gleich.

Alle GEA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch