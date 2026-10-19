GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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19.10.2026 10:02:40
DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in GEA-Aktien verdienen können.
Am 19.10.2016 wurde die GEA-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47.52 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 210.438 GEA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (69.20 EUR), wäre das Investment nun 14’562.29 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 45.62 Prozent.
Der Marktwert von GEA betrug jüngst 11.27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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