DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 25.31 EUR wert. Bei einem Fresenius SE-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39.510 Fresenius SE-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 1’928.49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48.81 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 92.85 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius SE belief sich zuletzt auf 27.36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch