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Rentables Fresenius SE-Investment? 07.10.2026 10:02:19

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Fresenius SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Fresenius
40.42 CHF -1.30%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fresenius SE-Aktie bei 28.07 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, befänden sich nun 3.563 Fresenius SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 43.78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155.95 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55.95 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Fresenius SE betrug jüngst 24.71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

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05.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Fresenius Buy UBS AG
16.09.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
09.09.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’329.21 19.98 SFBR9U
Short 14’832.71 11.54 SXBVXU
Short 15’276.50 8.41 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’805.39 07.10.2026 17:15:33
Long 13’152.46 18.14 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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