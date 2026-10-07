DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fresenius SE-Aktie bei 28.07 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, befänden sich nun 3.563 Fresenius SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 43.78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155.95 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55.95 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Fresenius SE betrug jüngst 24.71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch