DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72.52 EUR. Bei einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137.893 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wären am 13.11.2026 5’530.89 EUR wert, da der Schlussstand 40.11 EUR betrug. Das entspricht einer Einbusse um 44.69 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fresenius Medical Care (FMC) St eine Börsenbewertung in Höhe von 10.41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch