DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie betrug an diesem Tag 61.88 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 161.603 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’212.02 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 11.09.2026 auf 38.44 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37.88 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Börsenwert von 10.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch