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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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Profitable Fresenius Medical Care (FMC) St-Anlage? 14.09.2026 10:02:17

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Fresenius Medical Care
36.90 CHF 1.33%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie betrug an diesem Tag 61.88 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 161.603 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’212.02 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 11.09.2026 auf 38.44 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37.88 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Börsenwert von 10.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Fresenius Medical Care
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