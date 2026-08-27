DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem EON SE-Papier statt. Zum Handelsende standen EON SE-Anteile an diesem Tag bei 15.68 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die EON SE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.380 EON SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 114.10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17.89 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 14.10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EON SE bezifferte sich zuletzt auf 46.09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch