E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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|Profitables EON SE-Investment?
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08.10.2026 10:02:04
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen EON SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EON SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10.81 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 9.252 EON SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 16.89 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156.27 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56.27 Prozent vermehrt.
Insgesamt war EON SE zuletzt 44.80 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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