DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht

Am 15.10.2016 wurde die EON SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die EON SE-Aktie 6.83 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 146.499 EON SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 17.28 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2’530.76 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 153.08 Prozent.

Der EON SE-Wert an der Börse wurde auf 44.76 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch