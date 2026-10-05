DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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05.10.2026 10:02:19
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier letztlich bei 38.90 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hat, hat nun 2.571 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 56.72 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145.81 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45.81 Prozent angezogen.
DHL Group (ex Deutsche Post) war somit zuletzt am Markt 62.99 Mrd. Euro wert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging am 20.11.2000 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 21.40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
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