DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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|Lohnender DHL Group (ex Deutsche Post)-Einstieg?
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07.09.2026 10:02:28
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DHL Group (ex Deutsche Post) gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie letztlich bei 39.00 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 256.410 DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 54.96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’092.31 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 40.92 Prozent.
Am Markt war DHL Group (ex Deutsche Post) jüngst 61.03 Mrd. Euro wert. Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Börsengang fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier bei 21.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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