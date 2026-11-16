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|Profitable DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition?
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16.11.2026 10:02:16
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier bei 56.25 EUR. Bei einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.778 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere wären am 13.11.2026 108.27 EUR wert, da der Schlussstand 60.90 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 108.27 EUR entspricht einer Performance von +8.27 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group (ex Deutsche Post) bezifferte sich zuletzt auf 67.63 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Damals wurde der erste Kurs eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils bei 21.40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|06.11.26
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|DZ BANK
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|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
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|Deutsche Bank AG
|09.11.26
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|DZ BANK
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|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
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|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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