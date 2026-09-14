DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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14.09.2026 10:02:17
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile betrug an diesem Tag 41.71 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert, befänden sich nun 2.398 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 55.02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131.93 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31.93 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich jüngst auf 61.10 Mrd. Euro. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 21.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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