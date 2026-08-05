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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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Langfristige Investition 05.08.2026 10:02:26

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Deutsche Telekom-Einstiegs gewesen.

Deutsche Telekom
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Deutsche Telekom-Anteile an diesem Tag 31.44 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Telekom-Aktie investiert, befänden sich nun 318.066 Deutsche Telekom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers auf 27.85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’858.14 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 8’858.14 EUR, was einer negativen Performance von 11.42 Prozent entspricht.

Am Markt war Deutsche Telekom jüngst 134.30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
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