Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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|Lukratives Deutsche Telekom-Investment?
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09.09.2026 10:02:26
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Deutsche Telekom eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Deutsche Telekom-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Telekom-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20.14 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 49.652 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’402.68 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 08.09.2026 auf 28.25 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40.27 Prozent zugenommen.
Deutsche Telekom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 135.06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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