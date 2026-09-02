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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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Deutsche Telekom-Investment im Blick 02.09.2026 10:02:14

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Deutsche Telekom-Investment gewesen.

Deutsche Telekom
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Am 02.09.2025 wurden Deutsche Telekom-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers betrug an diesem Tag 31.40 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.185 Deutsche Telekom-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 90.38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28.38 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 9.62 Prozent.

Der Deutsche Telekom-Wert an der Börse wurde auf 135.73 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Deutsche Telekom
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