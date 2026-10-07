Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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07.10.2026 10:02:19
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Deutsche Telekom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Deutsche Telekom-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Deutsche Telekom-Anteile bei 20.09 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 497.760 Deutsche Telekom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’145.84 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Anteils am 06.10.2026 auf 26.41 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31.46 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Deutsche Telekom belief sich jüngst auf 128.32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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