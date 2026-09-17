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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

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Langfristige Performance 17.09.2026 10:02:07

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Deutsche Börse
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Heute vor 1 Jahr wurde die Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 230.80 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hat, hat nun 0.433 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Deutsche Börse-Papiere wären am 16.09.2026 120.10 EUR wert, da der Schlussstand 277.20 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.10 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Deutsche Börse einen Börsenwert von 48.34 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Deutsche Börse-Anteile an der Börse XETRA war der 05.02.2001. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36.20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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