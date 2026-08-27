DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Deutsche Börse-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Deutsche Börse-Papier bei 163.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.613 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 176.01 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Börse-Aktie am 26.08.2026 auf 286.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76.01 Prozent vermehrt.

Am Markt war Deutsche Börse jüngst 50.10 Mrd. Euro wert. Deutsche Börse-Papiere wurden am 05.02.2001 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Papiers auf 36.20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch