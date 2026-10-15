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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

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Investmentbeispiel 15.10.2026 10:02:02

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Deutsche Börse
283.58 CHF 0.19%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Deutsche Börse-Aktie an diesem Tag bei 225.40 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.437 Deutsche Börse-Aktien. Die gehaltenen Deutsche Börse-Aktien wären am 14.10.2026 1’346.94 EUR wert, da der Schlussstand 303.60 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.69 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 53.26 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Deutsche Börse-Anteile an der Börse XETRA war der 05.02.2001. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36.20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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