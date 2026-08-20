DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Deutsche Börse-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 259.80 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 38.491 Deutsche Börse-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’696.69 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Börse-Aktie am 19.08.2026 auf 277.90 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 6.97 Prozent gleich.

Am Markt war Deutsche Börse jüngst 48.66 Mrd. Euro wert. Am 05.02.2001 wurden Deutsche Börse-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Deutsche Börse-Aktie bei 36.20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch