Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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20.08.2026 10:02:04
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Deutsche Börse eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Deutsche Börse-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 259.80 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 38.491 Deutsche Börse-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’696.69 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Börse-Aktie am 19.08.2026 auf 277.90 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 6.97 Prozent gleich.
Am Markt war Deutsche Börse jüngst 48.66 Mrd. Euro wert. Am 05.02.2001 wurden Deutsche Börse-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Deutsche Börse-Aktie bei 36.20 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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