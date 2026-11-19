|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
19.11.2026 10:02:05
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Deutsche Börse-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 168.75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Deutsche Börse-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.593 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 191.94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 323.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91.94 Prozent gesteigert.
Alle Deutsche Börse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 57.77 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Deutsche Börse-Aktie fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Ein Deutsche Börse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 36.20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
15:58
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Deutsche Börse-Analyse: Warburg Research gibt Aktie niedrigeres Rating in neuer Bewertung (finanzen.ch)
|
17.11.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Börse-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnthropic-IPO: Verluste an den US-Börsen -- SMI und DAX beenden Handel im Minus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag in die Verlustzone. An der Wall Street geht es ebenso abwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.