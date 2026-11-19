Heute vor 3 Jahren wurde das Deutsche Börse-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 168.75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Deutsche Börse-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.593 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 191.94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 323.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91.94 Prozent gesteigert.

Alle Deutsche Börse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 57.77 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Deutsche Börse-Aktie fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Ein Deutsche Börse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 36.20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch