DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Deutsche Bank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10.18 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hat, hat nun 98.251 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’236.88 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 13.11.2025 auf 32.95 EUR belief. Damit wäre die Investition um 223.69 Prozent gestiegen.

Am Markt war Deutsche Bank jüngst 63.73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch