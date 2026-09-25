DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Deutsche Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10.83 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hat, hat nun 9.235 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 285.65 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Bank-Aktie am 24.09.2026 auf 30.93 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 185.65 Prozent.

Insgesamt war Deutsche Bank zuletzt 59.49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch