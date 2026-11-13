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13.11.2026 10:02:23
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Deutsche Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Deutsche Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10.61 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 94.286 Deutsche Bank-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’146.80 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Bank-Aktie am 12.11.2026 auf 33.38 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 214.68 Prozent.
Der Deutsche Bank-Wert an der Börse wurde auf 60.67 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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