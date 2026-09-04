Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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04.09.2026 10:02:29
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Deutsche Bank-Investment verdienen können.
Am 04.09.2016 wurde die Deutsche Bank-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Deutsche Bank-Aktie 11.89 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8.412 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 35.55 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 299.04 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 199.04 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Deutsche Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 65.53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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