DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deutsche Bank-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11.62 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 86.073 Deutsche Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’410.48 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Bank-Aktie am 22.10.2026 auf 28.01 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 2’410.48 EUR entspricht einer Performance von +141.05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 54.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch