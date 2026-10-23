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23.10.2026 10:02:13
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Deutsche Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deutsche Bank-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11.62 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 86.073 Deutsche Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’410.48 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Bank-Aktie am 22.10.2026 auf 28.01 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 2’410.48 EUR entspricht einer Performance von +141.05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 54.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Deutsche Bank am 23.10.2026
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