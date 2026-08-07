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Langfristige Performance 07.08.2026 10:02:29

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Deutsche Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Deutsche Bank
31.06 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Deutsche Bank-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Deutsche Bank-Papier bei 10.53 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 949.524 Deutsche Bank-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 32.73 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 31’073.18 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 210.73 Prozent.

Am Markt war Deutsche Bank jüngst 61.69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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