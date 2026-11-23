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23.11.2026 10:02:22
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Daimler Truck-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die Daimler Truck-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Daimler Truck-Papiers betrug an diesem Tag 29.42 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Daimler Truck-Papier investiert hätte, hätte er nun 339.905 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 40.52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’772.94 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 37.73 Prozent.
Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30.69 Mrd. Euro. Das Daimler Truck-IPO fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Daimler Truck-Aktie belief sich damals auf 28.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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