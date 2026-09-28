DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Daimler Truck-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Daimler Truck-Anteile an diesem Tag 33.23 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Daimler Truck-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.009 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 128.02 EUR, da sich der Wert eines Daimler Truck-Anteils am 25.09.2026 auf 42.54 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28.02 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck bezifferte sich zuletzt auf 32.34 Mrd. Euro. Am 10.12.2021 fand der erste Handelstag der Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Daimler Truck-Anteils auf 28.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch