Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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28.09.2026 10:02:19
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Daimler Truck-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Daimler Truck-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Daimler Truck-Anteile an diesem Tag 33.23 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Daimler Truck-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.009 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 128.02 EUR, da sich der Wert eines Daimler Truck-Anteils am 25.09.2026 auf 42.54 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28.02 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck bezifferte sich zuletzt auf 32.34 Mrd. Euro. Am 10.12.2021 fand der erste Handelstag der Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Daimler Truck-Anteils auf 28.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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