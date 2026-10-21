Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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21.10.2026 10:02:15
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Continental-Investment verlieren können.
Vor 10 Jahren wurde das Continental-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 117.67 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 84.980 Continental-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (68.66 EUR), wäre die Investition nun 5’834.76 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -41.65 Prozent.
Am Markt war Continental jüngst 13.77 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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