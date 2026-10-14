DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Continental-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Continental-Anteile bei 75.02 EUR. Bei einem Continental-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.330 Continental-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 70.08 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 934.18 EUR wert. Mit einer Performance von -6.58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch