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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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Rentable Continental-Investition? 14.10.2026 10:03:12

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Continental-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Continental
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Continental-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Continental-Anteile bei 75.02 EUR. Bei einem Continental-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.330 Continental-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 70.08 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 934.18 EUR wert. Mit einer Performance von -6.58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
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