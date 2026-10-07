Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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07.10.2026 10:02:19
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Continental-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Continental-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 50.40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.984 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 70.94 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 140.75 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40.75 Prozent zugenommen.
Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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