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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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Rentable Continental-Anlage? 02.09.2026 10:02:14

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Continental-Einstiegs gewesen.

Continental
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Continental-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Continental-Anteile bei 57.09 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.516 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 1’241.16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70.86 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 24.12 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Continental eine Marktkapitalisierung von 14.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
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