Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Continental-Anlage
|
09.09.2026 10:02:26
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Continental-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 09.09.2023 wurden Continental-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 50.22 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, befänden sich nun 199.126 Continental-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 71.18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’173.82 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 41.74 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Continental belief sich zuletzt auf 14.48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Continental AG
|
08.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
04.09.26
|DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Continental AG
|04.09.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.