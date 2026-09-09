DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 09.09.2023 wurden Continental-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 50.22 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, befänden sich nun 199.126 Continental-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 71.18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’173.82 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 41.74 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Continental belief sich zuletzt auf 14.48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch